Томск, 19 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Главный травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов рассказал о состоянии пилота самолёта Ан-28, выполнившего аварийную посадку.

Марина Круглякова ИА REGNUM Ан-28 должен подняться на 4500 метров, чтобы спортсмены совершили прыжок

По его словам, мужчина перенёс операцию 17 июля, а выписать на амбулаторное лечение его планируют 21 июля.

«Выполнена фиксация костей металлоконструкциями», — цитирует его «Известия».

К профессиональной деятельности пилот сможет вернуться через 2—2,5 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бакчарском районе Томской области 16 июля пропал пассажирский самолёт Ан-28. Воздушное судно авиакомпании «Сибирская легкая авиация» с 18 людьми на борту совершало рейс из Кедрового в Томск.

Самолёт был найден. Оказалось, что он совершил жёсткую посадку. Пассажиры выжили и не получили серьёзных травм