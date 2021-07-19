Уфа, 19 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги в текущем году в два раза возросло количество ДТП. Об этом сообщает пресс-служба этой дороги.

Переезд

Сообщается, что за прошедшие пол года на переездах Куйбышевской железной дороги произошло десять дорожно-транспортных происшествий. Это в двое больше аналогичных показателей 2020 года. При этом, семь из десяти ДТП произошли на территории Башкирии. В основном аварии происходили из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

Отмечается, что по одному ДТП было зарегистрировано в Татарии, Пензенской и Самарской областях.