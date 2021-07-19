Индонезийские спортсмены прибыли в Японию для участия в Олимпийских играх
Токио, 19 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади приветствовал прибытие в страну 13 индонезийских спортсменов и 11 тренеров для участия в Олимпийских играх в Токио, сообщает Sindonews.
Иван Шилов ИА REGNUM
Олимпийские игры
Индонезийские спортсмены представят страну в пяти видах спорта, в частности, в стрельбе из лука и серфинге.
Ранее команда по бадминтону вылетела в Японию для прохождения тренировок.
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, сборная Индонезии готова выступить в восьми видах спорта на Олимпийских играх в Токио.