Токио, 19 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади приветствовал прибытие в страну 13 индонезийских спортсменов и 11 тренеров для участия в Олимпийских играх в Токио, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Индонезийские спортсмены представят страну в пяти видах спорта, в частности, в стрельбе из лука и серфинге.

Ранее команда по бадминтону вылетела в Японию для прохождения тренировок.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Индонезии готова выступить в восьми видах спорта на Олимпийских играх в Токио.