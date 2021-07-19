Казань, 19 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Татарии метеослужбы распространили штормовое предупреждение на предстоящие сутки, сообщает 19 июля республиканский Гидрометцентр.

(сс) CWitte Ливень

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Вечером 19 июля, а также ночью и днем 20 июля на территории региона местами ожидаются грозы, град, кратковременное усиление ветра до 20 м/с. С 10:00 до 20:00 (мск) 20 июля возможны сильный дождь и ливень, локально шквал до 24 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +16.+21 градус, днем — до +34.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии до 21 июля местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс), в восточной части региона — чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

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