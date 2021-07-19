Пекин, 19 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Китай успешно запустил на орбиту новую группу спутников дистанционного зондирования с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Russianspacesystems.ru Спутник

Запуск спутников был совершен ракетой-носителем «Чанчжэн-2С» в 8:19 по местному времени 19 июля. Это 10-я группа спутников, принадлежащая к семейству «Яогань-30», которая будет исследовать электромагнитную среду и проверять соответствующие технологии, используя режим мультиспутниковой сети.

Также на борту находился спутник «Тяньци-15», принадлежащий к созвездию Тяньци, который будет обслуживать сбор данных Интернета вещей. Ракета-носитель «Чанчжэн-2C», разработанная Китайской академией технологий пусковых аппаратов, имеет длину 43 метра и взлетную массу 242 тонны.

Ракета способна отправлять две тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту на высоте 500 км.