Москва, 19 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. На пост главного тренера московского ЦСКА утверждён Алексей Березуцкий. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион ЦСКА

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», — говорится в сообщении.

В январе 2021 года Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА. В июне он стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Ивицы Олича.