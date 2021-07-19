Воронеж, 19 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. При столкновении легкового автомобиля с большегрузным грузовым автомобилем в Хохольском районе Воронежской области погибли три человека. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

eluela31 ДТП

Уточняется, что ДТП произошло 19 июля в 06:10 в Хохольском районе на 45-м километре автодороги Воронеж — Луганск, когда, согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем «Вольво».

"В результате столкновения 21-летняя женщина и двое мужчин, личности которых в данный момент устанавливаются, находившиеся в легковом автомобиле, скончались на месте ДТП от полученных травм», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 27 человек погибли, несколько получили ранения в результате столкновения автобуса и прицепа в районе Дера-Гази Кхан утром 19 июля.