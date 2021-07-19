Волгоград, 19 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Одним из лауреатов ежегодной премии «Судья года-2020» стала судья Волгоградского областного суда Светлана Юткина, сообщили ИА REGNUM 19 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

(сс) qimono Молоток судьи

Центральный совет Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» утвердил список из 10 лауреатов премии. Среди них председатель судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда Светлана Юткина.

«Стаж работы Светланы Юткиной в должности судьи превышает 25 лет. Она стояла у истоков формирования Волгоградского регионального отделения Российского объединения судей, трижды избиралась его председателем — в 2012, 2014 и в 2020 годах», — уточнили в пресс-службе.

Премия «Судья года» учреждена в 2014 году.