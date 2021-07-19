Луцк, Украина, 19 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате аварии автомобиля в селе Печихвосты Луцкого района Волынской области. Об этом сообщила 19 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как сообщается, в легковом автомобиле Ford Focus находилось 12 человек. 30-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Из 12 человек семеро — дети. В результате аварии двое взрослых и один ребёнок погибли на месте, остальных госпитализировали с различными травмами и ушибами.

Напомним, ранее в Киевской области в районе села Ревное разбился Volkswagen Golf, в котором находилось семь взрослых и шесть детей.