Элиста, 19 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 19 июля.

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За весь период пандемии в Калмыкии не смогли справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, 443 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Калмыкии продлён режим коронавирусных ограничений. Вместе с тем ужесточён ряд запретов.

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