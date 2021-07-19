Майкоп, 19 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Адыгее попал под еще одно уголовное дело о коррупции бывший начальник исправительной колонии №1. На этот раз ему вменяют в вину похищение денег, вырученных от продажи металлолома. Факт хищения выявили сотрудники управления собственной безопасности управления ФСИН в Адыгее, сообщили 19 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Колония

Как было установлено в ходе проверки, экс-начальник исправительного учреждения отдал поручение подчиненному организовать сбор металлолома на территории колонии. Тот выполнил поручение, сдав собранный металл в пункт приема металлолома. Полученные при этом денежные средства в размере более 427 тыс. рублей подчиненный отдал своему начальнику. А тот потратил на собственные нужды, заработав себе еще на одно уголовное дело о растрате.

Напомним, в Адыгее расследуется уже дело в отношении подозреваемого уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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