Красноярск, 19 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 492 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время в крае подтверждено 85 129 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 199 человек, за всё время — 72 737.

По данным оперштаба, в регионе за весь период проведено 3 132 747 тестов на коронавирус (+7801 за сутки).

Напомним, 18 июля в Красноярском крае выявили 505 носителей коронавируса.