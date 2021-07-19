Петрозаводск, 19 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), состоящая из 15,6 тыс. доз, поступила в Республику Карелия. Об этом 19 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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Вакцина была немедленно распределена по медицинским организациям, что позволило продолжить иммунизацию населения против коронавирусной инфекции, в том числе в поликлиниках и прививочных пунктах Петрозаводска, где наблюдается повышенный спрос на вакцину.

Всего в республике уже привились против коронавируса первым компонентом вакцины 134 676 человек, это составляет 46,3% от числа граждан, подлежащих вакцинации. Вакцинировано 55 065 граждан старше 60 лет — 41% от общего числа привитых от ковида. На сегодня в Карелии 93 617 человек привиты полностью, первым и вторым компонентом.

«В общей сложности для противоковидной иммунизации населения в Карелию поступило 153 404 дозы вакцины», — отметил Охлопков.