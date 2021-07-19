Баку, , 12:10 — REGNUM Пока вопрос о статусе Нагорного Карабаха не будет урегулирован в удовлетворяющем как азербайджанцев, так и армян ключе, говорить об «окончании конфликта» значит вредить реальному урегулированию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 июля, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Алиев заявил, что Азербайджан положил конец долгосрочному конфликту в Карабахе, «выполнив резолюции Совбеза ООН«. «Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», — сказал президент Азербайджана.

« Данное заявление президента Азербайджана не пойдёт на пользу окончательному урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Понятно, что такого рода заявления — о «конце» конфликта — не могут делаться только от одной из его сторон; они могут быть только взаимными; лишь тогда они будут иметь серьёзный политический вес.

«Выполнить» резолюции Совета безопасности ООН путем войны — это, как минимум, оригинальная трактовка. Что-то я не помню, чтобы ооновские резолюции по Нагорному Карабаху давали кому-то право на применение силы, — наоборот, они всячески это всегда осуждали.

Тот факт, что сопредседатели так называемой «Минской группы ОБСЕ» — ведущие международные посредники в нагорнокарабахском конфликте, то есть Россия, США и Франция, не направили своих послов в организованную руководством Азербайджана недавнюю поездку в перешедший под контроль Азербайджана нагорнокарабахский город Шуши, говорит, на мой взгляд, сам за себя.