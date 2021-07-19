Баку, 19 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Пока вопрос о статусе Нагорного Карабаха не будет урегулирован в удовлетворяющем как азербайджанцев, так и армян ключе, говорить об «окончании конфликта» — значит вредитьреальномуурегулированию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 июля, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Как сообщалось ранее, Алиев заявил, чтоАзербайджанположилконец долгосрочному конфликтув Карабахе, «выполнив резолюции Совбеза ООН». «Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», — сказал президент Азербайджана.

« Данное заявление президента Азербайджана не пойдёт на пользу окончательному урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Понятно, что такого рода заявления — о «конце» конфликта — не могут делаться только от одной из его сторон; они могут быть только взаимными; лишь тогда они будут иметь серьёзный политический вес.

«Выполнить» резолюции Совета безопасности ООН путем войны — это как минимум оригинальная трактовка. Что-то я не помню, чтобы ооновские резолюции по Нагорному Карабаху давали кому-то право на применение силы, — наоборот, они всячески это всегда осуждали.

Тот факт, что сопредседатели так называемой Минской группы ОБСЕ — ведущие международные посредники в нагорнокарабахском конфликте, то есть Россия, США и Франция, не направили своих послов в организованную руководством Азербайджана недавнюю поездку в перешедший под контроль Азербайджана нагорнокарабахский город Шуши, говорит, на мой взгляд, сам за себя.