Элиста, 19 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки обнаружили 108 носителей коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб 19 июля. Это на четыре случая меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в ковидных госпиталях занято 654 койки. 29 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 2 390 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 23 539 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 21 256 пациентов.