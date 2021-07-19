Саратов, 19 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали девять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 19 июля 1570 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин и семь женщин в возрасте от 60 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки зарегистрировали ещё 234 новых случая заражения коронавирусом. По данным на 19 июля выздоровели с начала наблюдения 65 689 человек, за сутки — 145 пациентов.

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