Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За прошедшие полгода в петербургском международном аэропорту «Пулково» в два раза увеличился пассажиропоток. Об этом 19 июля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Иван Шилов ИА REGNUM Пулково

С начала 2021 года аэропорт принял 7,5 млн пассажиров, что на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период первого года пандемии. При этом на региональных направлениях пассажиропоток в «Пулково» и вовсе побил рекорд.

«За прошедшие полгода аэропорт обслужил более 4,7 млн пассажиров. Показатель на 53% выше рекорда, который установил Пулково в 2019-м году. Тогда аэропорт принял 19,6 млн пассажиров», — говорится в сообщении.

В 2021 году из Петербурга чаще всего путешественники улетали в Сочи, Калининград, Симферополь. Также самыми популярными направлениями стали Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Мурманск и Казань.