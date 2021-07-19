Рязань, 19 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Рязанской области 19 июля подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Противоэпидемические меры принимаются в 17 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

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С начала пандемии в Рязанской области выявлено 33 567 носителей инфекции. Справились с заражением 31 372 человека, из них 107 выписаны после лечения за последние сутки. В связи с регистрацией случаев заболеваний COVID-19 противоэпидемические меры введены в восьми дошкольных учреждениях, трёх школах, шести вузах и ссузах.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 738 человек.