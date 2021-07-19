Душанбе, 19 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Военнослужащие России, Узбекистана и Таджикистана проведут совместные военные антитеррористические учения вблизи границы с Афганистаном, сообщает агентство «Азия-плюс».

Mil.ru Учения в Таджикистане с участием российских военных

С 1 по 10 августа военнослужащие трёх стран отработают отражение возможной атаки террористов со стороны Афганистана. Маневры пройдут на военном полигоне «Харбмайдон» вблизи с афганско-таджикской границей.

В учениях примут участие подразделения военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, бронетехника и войска специального назначения. Источник в силовом блоке правительства Таджикистана отметил, что маневры станут первыми полноценными военными учениями России, Узбекистана и Таджикистана.