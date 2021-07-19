Оренбург, 19 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области апелляция врача, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности солдату вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, оставлена без удовлетворения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

(сс) Ante Aikio Медицина

Напомним, в 2020 году к врачу-терапевту войсковой части на территории Тоцкого района обратился срочник, призванный на службу из Пермского края. Солдат пожаловался на ухудшение здоровья и повышенную температуру тела. Медик назначил препараты, которые вызвали у молодого человека смертельную аллергическую реакцию. Рядовой скончался от анафилактического шока.

Тоцкий районный суд Оренбургской области назначил терапевту наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишил права заниматься врачебной деятельностью, связанной с медицинским обслуживанием населения в государственных и иных лечебных учреждениях в течение двух лет. Врач посчитал приговор суровым и обжаловал его. Однако кассационный суд оставил вердикт коллег без изменения.