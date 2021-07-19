Джакарта, , 12:06 — REGNUM В общей сложности 139 индонезийских студентов и преподавателей получили стипендии Erasmus от Европейского союза (ЕС), сообщает Sindonews.

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Получатели стипендии будут учиться как минимум в двух университетах, расположенных в двух разных странах-членах Европейского союза, в течение двух лет.

С 2004 по 2021 год ЕС предоставил стипендии Erasmus более чем 2000 индонезийским студентам и преподавателям.

Как сообщало ИА REGNUM, паломничество совершат 327 граждан Индонезии, долгое время проживавших в Саудовской Аравии.

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