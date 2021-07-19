Минск, , 12:09 — REGNUM Новые стоящие перед Белоруссией вызовы также несут с собой и новые возможности, которые необходимо уметь найти и использовать. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений республики в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава белорусского МИД, любые вызовы также предоставляют и новые возможности, только их нужно вовремя выявить и использовать в полной мере.

Также он добавил, что Белоруссии есть на кого и на что опереться в сложившейся на сегодняшний день ситуации.

«Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров — Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш», — сказа Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в настоящее время против Белоруссии ведется финансово-экономическая война, которая развязана Западом.