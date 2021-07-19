Вашингтон, 19 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Тактическая пошаговая игра Jupiter Hell обзавелась датой релиза. Об этом 19 июля пишет издание PC Gamer.

Steam

Jupiter Hell выйдет из раннего доступа Steam 5 августа 2021 года. Помимо этого, разработчики проекта представили новый трейлер своего детища.

В Jupiter Hell геймеры будут управлять десантником, который пытается очистить космическую станцию от орд кровожадных демонов. Авторы проекта называют его «духовным преемником оригинальной Doom».