Самара, 19 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. 132 человека задержали сотрудники правоохранительных органов в Самарской области в ходе оперативно-профилактической операции «Канал-Гранитный бастион». Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Наркотики

Сообщается, что данная операция была направлена на выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотиков и психотропных веществ.

Отмечается, что среди задержанных — два жителя ближнего зарубежья. В ходе операции полицейские также раскрыли 32 преступления и 94 административных правонарушения.

«Из незаконного оборота изъято более трёх килограммов наркотических средств, а также 16 гладкоствольных охотничьих ружей и патронов к ним», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области подростка заподозрили в сбыте наркотиков.