Москва, 19 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Рубль завершил торги пятницы (16 июля) ростом, но уже в начале новой недели оказался под давлением. Пара доллар/рубль открылась гэпом вверх, превысив отметку 74 руб. которая теперь снова выступает в качестве поддержки. Ближайший ориентир для долларовых «быков» проходит в зоне 74,60 руб., где расположены пиковые максимумы прошлой недели. Об этом 19 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, российская валюта снова в оборонительной позиции, но давление выглядит умеренным, учитывая масштабы внешнего негатива. Зарубежные площадки охвачены бегством от рисков, тогда как защитный доллар повсеместно дорожает. Эксперт отметил, что начавшийся в России налоговый период пока не оказывает рублю заметной поддержки, а цены на нефть тем временем обвалились к более чем одномесячным максимумам. В таких условиях, считает он, потери рубля могли быть гораздо ощутимее. Отчасти рубль держится за счет уверенности игроков в повышении ставки Банком России на заседании, которое состоится в ближайшую пятницу, отметил эксперт.

При этом, добавил Переславский, если общий негатив усилится, «россиянину» станет сложнее сопротивляться напору продавцов, особенно при условии, что индекс доллара поднимется к новым максимумам, а спрос на риск в ближайшей перспективе не вернется. Пара евро/рубль ведет себя спокойнее, расположившись в зоне 87,50 руб. Причем котировки могут упасть на этой неделе, если заседание ЕЦБ будет сопровождаться голубиной риторикой монетарных властей, отметил он.