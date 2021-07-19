Москва, 19 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. До конца 2021 года ключевая ставка Банка России может вырасти максимум до 7,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал прогнозы о предстоящем повышении ключевой ставки ЦБ РФ.

Инфляция

«Возможное повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов — это жесткая реакция на инфляцию, — сказал Домащенко. — Считаю, что до конца года ставка повысится максимум до 7,5%. Однако влияние на инфляцию со стороны денежно-кредитной политики идет через сложные цепочки трансмиссионного механизма, настройка которого не всегда адекватна для решения сугубо инфляционного вопроса. В первую очередь решения по ставкам выравнивают цену денег на различных сегментах финансового рынка, а также валютный курс».

А потребительская инфляция, как пояснил экономист, находится в самом конце этой цепочки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в конце сентября 2021 года инфляция в России может достичь пикового показателя в 6,8%.