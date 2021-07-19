Вашингтон, 19 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Актёр Зак Брафф, исполнивший главную роль в сериале «Клиника», готов сделать предложение своей возлюбленной, актрисе Флоренс Пью. Об этом 19 июля сообщает издание Peopletalk.

tung256 Обручальное кольцо

По данным СМИ, артист уже получил одобрение от родителей избранницы. Однако пока Брафф не подарил кольцо Пью, так как «хочет знать наверняка, что Флоренс скажет «да».

Ранее поклонники Флоренс Пью раскритиковали её за отношения с Заком Браффом. По их мнению, между артистами слишком большая разница в возрасте — актёр старше её на 21 год.