Пенза, 19 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 229 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 19 июля подтверждено 53 405 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели за все время 45 918 пациентов, за сутки — 25 человек. Скончались от COVID-19 всего 1368 жителей, в том числе за последние 24 часа — 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю (12−18 июля) от COVID-19 умерли 114 пензенцев.

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