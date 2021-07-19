Москва, 19 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. По инициативе и при поддержке партии «Единая Россия» был принят ряд важных законов по поддержке фермерства, сообщил журналистам депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Владимир Плотников.

REGNUM Сельское хозяйство

Эффективно работает программа «Комплексного развития сельских территорий», которая помогает развивать инфраструктуру и уже позволила привлечь несколько десятков тысяч людей на село.

«Недавно был принят закон о возможности строительства дома на своей земле для фермеров. Для этого также можно дополнительно использовать механизм сельской ипотеки. Еще один важный закон — о доведении газа до участков без привлечения средств граждан. Решился вопрос упрощения системы налогообложения по патентам, был снижен НДС на плодово-ягодную продукцию — до 10%. Это выгодно и нашим потребителям», — отметил Владимир Плотников на вебинаре партии по поддержке фермерства и комплексному развитию сельских территорий.