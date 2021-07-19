Тула, 19 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Пассажирский автобус и автопогрузчик столкнулись в Заокском районе Тульской области утром 19 июля, об этом сообщили в УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на автодороге в районе деревни Нижняя Романовка. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 115 Заокский — Симоново, столкнулся с автопогрузчиком. На момент аварии в автобусе находились 27 пассажиров. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе один ребёнок.

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 июля в Воронежской области в ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза погибли три человека.