Москва, 19 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. С начала 2021 года по май включительно продажи новых легких коммерческих машин (сегмент LCV) в России достигли 52,2 тыс. единиц. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Azgaz.ru ГАЗЕЛЬ NEXT

Таким образом, реализация в России автомобилей сегмента LCV выросла за отчетный период в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В январе — мае 2021 года среди новых легких коммерческих машин (сегмент LCV) в России больше всего пользовалась спросом модель «ГАЗель NEXT» — более 11,5 тыс. проданных экземпляров.

Второе место по популярности у Ford Transit. Объём продаж этого авто составил свыше 7 тыс. единиц. На третьем месте разместился фургон LADA Largus VU (5,4 тыс. шт.).

Также за отчетный период жители России приобрели 4,5 тыс. экземпляров «ГАЗ 3302» и 3,1 тыс. моделей «УАЗ 3909» (3189 шт.).

Напомним, с января по май 2021 года в России было продано 21,6 тыс. легких коммерческих автомобилей Горьковского автомобильного завода.

Читайте также: В России выросли продажи подержанных авто сегмента LCV