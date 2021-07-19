Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В перинатальном центре Ростовской области во время родов младенцу сломали руку, однако необходимую медицинскую помощь ребёнку так и не оказали. Об этом сообщила журналист Елена Романова на своей странице в Facebook, приложив рентген.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рентген

Женщине была проведена операция кесарева сечения, которая помогла ей родить мальчика. О том, что во время родов новорождённому сломали руку, написано в выписке. При этом врачи накладывали ребёнку повязку в то время, как он плакал от боли.

12-дневного ребёнка после выписки из перинатального центра прооперировали бесплатно в одной из частных клиник. При этом промедление с операцией становилось уже опасным. В настоящее время с малышом всё в порядке.