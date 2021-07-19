Москва, 19 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Российский рынок электроники «лихорадит», но не из-за проблем в логистике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал прогноз о том, что из-за удорожаний контейнерных перевозок в РФ могут вырасти цены на бытовую технику.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

«Рынок электроники лихорадит, но это происходит из-за проблем в логистике, которая разладилась с самого начала эпидемии, а это сократило предложение на рынке, где-то не удовлетворило спрос и, как результат, привело к повышению цен, — сказал Пальченко. — Есть, правда, подозрение, что под видом «нестыковок в логистике» кто-то спрятал элементарное снижение объёмов производства и издержек из-за эпидемии. На стоимость компьютерного «железа» влияют также курсы криптовалют. Поэтому правильнее сказать, что рынок скорее лихорадит, нежели прогнозировать однозначное движение цен вверх».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что предприниматели в России не спешат вкладываться в новые производственные мощности, которые ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса.