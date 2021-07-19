Владикавказу вернут в собственность трамваи уже на текущей неделе
Владикавказ, 19 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Трамвайное депо и контактные сети Владикавказа перейдут в собственность города уже до конца текущей недели. Будет также разработана программа модернизации трамвайного сообщения. Об этом заявил врио главы Северной Осетии Серегй Меняйло.
«Основная задача до конца этого года — сделать все, чтобы десять вагонов, которые придут, мы могли поставить на линию, тем самым вытеснив вагоны, которые по той или иной причине оказались в чужой собственности, и мы за них платим аренду», — приводит слова Меняйло портал «15-й Регион».
Всего, по его словам, Северной Осетии выделено 45 новых трамваев. Предварительно подсчитано, что на модернизацию трамвайного хозяйства Владикавказа необходимо потратить 1,5 млрд рублей.
Напомним, в столице Северной Осетии трамвайное депо перешло в частные руки в период с 2014 года. Врио руководителя республики Сергей Меняйло поставил задачу вернуть городу трамваи.
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