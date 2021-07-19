Владикавказ, 19 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Трамвайное депо и контактные сети Владикавказа перейдут в собственность города уже до конца текущей недели. Будет также разработана программа модернизации трамвайного сообщения. Об этом заявил врио главы Северной Осетии Серегй Меняйло.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«Основная задача до конца этого года — сделать все, чтобы десять вагонов, которые придут, мы могли поставить на линию, тем самым вытеснив вагоны, которые по той или иной причине оказались в чужой собственности, и мы за них платим аренду», — приводит слова Меняйло портал «15-й Регион».

Всего, по его словам, Северной Осетии выделено 45 новых трамваев. Предварительно подсчитано, что на модернизацию трамвайного хозяйства Владикавказа необходимо потратить 1,5 млрд рублей.

Напомним, в столице Северной Осетии трамвайное депо перешло в частные руки в период с 2014 года. Врио руководителя республики Сергей Меняйло поставил задачу вернуть городу трамваи.

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