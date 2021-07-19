Пермь, 19 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Пермском крае банкоматы начали принимать пластиковые карты с истекшим сроком на переработку. В Перми на прием таких карт настроено 85 терминалов, а в целом на территории Прикамья — 220, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Sean MacEntee Банковские карты

Пока услуга доступна только для клиентов «Сбербанка». Для утилизации достаточно вставить карту в банкомат и следовать инструкции, которая появится на экране.

Стоит отметить, банковские карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика. Его невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями без риска для дорогостоящего оборудования. Оно может выйти из строя. Новая опция на банкоматах позволит избежать попадания банковских карточек в мусорные баки.