Ивантеевка, Московская область, 19 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели трех мужчин под колесами электрички около станции Ивантеевка в Московской области возбудили следователи. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Павел Редин ИА Красная весна Железная дорога

«По факту смертельного травмирования троих мужчин на Ярославском направлении Московской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что, по данным следователей, 19 июля около 07:00 мск трое мужчин в ходе попытке взобраться на платформу станции Ивантеевка получили травмы от проходящего электропоезда сообщением «Фрязино — Москва».

«От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия», — также говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что в настоящее время следователи работают на месте трагического инцидента для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что число пострадавших в результате столкновения поездов в Амурской области выросло до трех человек.