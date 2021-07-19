Казань, 19 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне заболели 57 человек. С начала пандемии по состоянию на 19 июля подтверждено 23 315 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 20 814 ковид-пациентов, скончались за всё время 578 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению восемь человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июля в Татарии привились от коронавируса более 722 тыс. человек.

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