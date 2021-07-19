Лос-Анджелес, США, 19 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Съёмки телесериала «Аватар: Легенда об Аанге» по мотивам одноимённого анимационного шоу должны стартовать уже осенью 2021 года. Об этом сообщил портал ComicBook.

Jade87 Netflix

Производство сериала стартует 16 ноября 2021 года в Ванкувере (Канада) — по прогнозам, оно должно завершится к маю 2022 года. Имя шоураннера проекта пока не раскрывается.

Напомним, что за создание и выпуск «Аватара» отвечает Netflix. Первоначально съёмками должны были руководить авторы оригинального шоу, но они отказались от участия из-за «творческих разногласий» с компанией.