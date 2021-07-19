Псков, 19 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Псковской области динамика распространения коронавирусной инфекции за минувшую неделю снизилась на 10%. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 125 инфицированных коронавирусом, что на два человека меньше, чем днем ранее. Об этом 19 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

A.Savin, WikiCommons Псков

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По его словам, несмотря на некоторое снижение заболеваемости, она всё ещё остается очень высокой.

Всего в Псковской области подтверждено 42 304 случая заражения коронавирусом в Псковской области с начала пандемии. Из числа заболевших выздоровели 34 850 человек, в том числе 21 — за минувшие сутки. Умерли от ковида 524 человека, в том числе три летальных исхода зарегистрировано по итогам 18 июля.