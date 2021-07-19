Подгорица, 19 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Диалог между Сербской православной церковью и черногорским государством по поводу подписания основополагающего договора развивается в положительном направлении, и все домыслы, которые в последнее время на эту тему публикуют СМИ, могут только навредить этому процессу. Об этом говорится в сообщении, которое 17 июля опубликовала митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви.

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В сообщении подчеркивается, что стороны ведут диалог и согласовывают детали договора.

«Все спекуляции и домыслы, которых в СМИ более чем достаточно, могут только навредить упомянутому диалогу между Церковью и государством, который, по мнению Юридического совета митрополии Черногорско-Приморской, движется к положительному и ожидаемому результату», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее один из лидеров черногорской коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич в интервью ИА REGNUM высказал мнение, согласно которому премьер Здравко Кривокапич в итоге так и не подпишет основополагающий договор с Сербской православной церковью, так как он отказался сделать это во время заседания Священного архиерейского синода в Белграде в конце мая.