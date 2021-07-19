Кемерово, 19 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Из всего списка вице-премьеров, которых сейчас сватают на кураторов федеральных округов, кандидатура Виктории Абрамченко к Сибири приближена больше всех, поскольку она родилась в Черногорске, а училась в Красноярске. Два этих факта могли сыграть решающую роль в распределении кураторства, сообщает 19 июля авторитетный телеграм-канал buzoters_and_crows:

Economy.gov.ru Виктория Абрамченко

«Два года назад принцип «где родился, там и пригодился» сработал в отношении Олега Хорохордина, и мало кому известный сотрудник администрации президента был выбран главой Республики Алтай. Викторию Абрамченко вряд ли отправят в Сибирь: курировать СФО она может из своего московского кабинета (хотя кабинет полпреда в Новосибирске еще свободен, и там довольно уютно»).

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьеров, которые будут курировать федеральные округа, назначил глава правительства России Михаил Мишустин. Контроль за уровнем социально-экономического развития регионов кураторы будут осуществлять с Госсоветом РФ, а также с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте России.

Читайте также: Вице-премьеров России назначат курировать федеральные округа