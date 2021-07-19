Уфа, 19 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Пять человек утонули за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что в селе Ташлы в Альшеевского района из пруда стражи порядка извлекли тело мужчины 1946 года рождения. Тело мужчины 1979 года рождения извлекли спасатели на озере Ик-куль в г. Октябрьский. На озере Кашкадан в Уфе найдено тело мужчины. В Чекмагушевском районе в селе Сыйрышбаево в пруду утонул мужчина 1962 года рождения.

Сообщается, что жители Дюртюлинского района в селе Венеция извлекли из пруда тело мужчины 1959 год рождения.

Отмечается, что в 2021 году из водоемов Башкирии было извлечено 112 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спасатели Уфы предотвратили несчастный случай на воде.