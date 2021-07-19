Кызыл, 19 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Туве за первое полугодие 2021 года тарифы на услуги пассажирского транспорта в среднем подорожали 5,8%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе, наибольший рост тарифов зафиксирован на услуги железнодорожного транспорта — 12,8%.

Sameboat В маршрутке

Тарифы на проезд в междугородних автобусах выросли на 11,2%, в такси — на 9,4%. Цены за проезд в городских автобусах и маршрутках за последний год не изменились.

«При этом снизилась стоимость услуг воздушного транспорта (полет в салоне экономического класса самолета подешевел на 7,6%)», — отметили в службе статистики.

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