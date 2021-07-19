Москва, 19 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Зелёные кислые яблоки не следует употреблять в пищу при некоторых заболеваниях, например, при панкреатите. Об этом эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала 19 июля РИА Новости.

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Так, при воспалении поджелудочной железы или дискинезии желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения, нужно сделать выбор в пользу яблок сладких сортов. Их можно протирать или запекать.

При гастрите или язвенной болезни есть можно только по одному зелёному яблоку в день, причём лучше сделать это через час после основного приема пищи. Кроме того, после кислых яблок следует прополоскать рот водой, чтобы избежать повреждения зубной эмали.

«Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а, в качестве побочного эффекта, усиливать аппетит», — отметила Бочарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетолог рассказала, когда и кому не следует есть черешню.

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