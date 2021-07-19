Джакарта, 19 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Южная Корея отправила в Индонезию кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Sindonews.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

«Гуманитарная помощь в виде медицинского оборудования предоставлена правительству Индонезии, а именно 350 кислородных концентраторов и 35 аппаратов искусственной вентиляции легких», — заявили в посольстве Южной Кореи.

Сеул, по данным посольства Южной Кореи, в 2021 году выделил $4 млн на помощь индонезийскому правительству.

Посол Южной Кореи в Индонезии заявил, что ни одна страна не может преодолеть пандемию в одиночку. По его словам, с ситуацией следует бороться путем укрепления международной солидарности и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что коронавирусом за границей заразились еще пять индонезийских граждан.