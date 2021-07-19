Махачкала, 19 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Дагестане число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом приблизилось к 200. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на COVID-19 у 199 жителей региона, сообщили 19 июля в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии в Дагестане составило 39 299 человек. Из них сумели справиться с болезнью 35 215 пациентов, в том числе 150 человек — за последний день и 168 — сутками ранее.

Не удалось спасти врачам за прошедший день троих пациентов с COVID-19. А днем ранее скончались сразу девять пациентов. Общее число случаев летального исхода достигло в Дагестане 1627.