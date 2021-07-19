Петрозаводск, 19 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Республике Карелия продолжает снижаться суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки выявлено 180 новых случаев заражения, что на четыре случая меньше, чем днем ранее, и на десять случаев меньше, чем выявлялось в начале минувшей недели. Об этом 19 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Как отметили в штабе, из 180 новых заражённых 177 человек не были привиты от коронавируса. У десяти вновь выявленных носителей состояние медики оценивают как тяжелое.

Всего в Карелии подтверждено 53 882 случая заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5204 ребенка. Выздоровели 50 242 человека, в том числе 4713 детей. Скончались от COVID-19 в республике 686 человек, из них три летальных случая зафиксированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,27%.

В настоящий момент в коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 742 пациента, из них 69 — в тяжелом состоянии. Восемь человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе двое на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки снизилась с 20,3% до 18,0%.