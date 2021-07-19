Таллин, 19 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Непризнание легитимности Александра Лукашенко странами Евросоюза является препятствием для направления в Минск эстонского посла. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лииметс.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По её словам, «Эстония не считает Лукашенко законным главой государства, и вручение верительных грамот в обычной процедуре может быть истолковано как изменение позиции Эстонии». В своей статье на страницах газеты Eesti Paevaleht глава эстонского МИД отметила, что в сложившейся ситуации у официального Талина есть четыре варианта решения проблемы своих дипотношений с Белоруссией, и решение её зависит от согласованной позиции ЕС по белорусскому вопросу.

Напомним, по итогам белорусской президентской кампании 2020 года Евросоюз не признал этот процесс свободными демократическими выборами, а Александра Лукашенко — президентом Белоруссии. Евросоюз ввёл четыре пакета санкций в отношении белорусских чиновников, силовиков, пропагандистов, членов семьи Лукашенко и приближённых к нему бизнесменов, а также ряда госпредприятий.

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В ответ на санкции глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о приостановлении членства постсоветской республики в программе Евросоюза «Восточное партнёрство», сворачивании сотрудничества с ЕС по ряду направлений и пересмотре отношения к НГО, пользующимся поддержкой из-за рубежа. По Белоруссии прокатились волны обысков и арестов в офисах и домах журналистов, общественных деятелей и оппозиционеров, которых спецслужбы посчитали «прозападными». Тысячи граждан республики были вынуждены уехать и просить политического убежища у правительств других стран.