Пермь, 19 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили еще 407 заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днём ранее, сообщает 19 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 907 носителей коронавируса. Выздоровели 60 085 пермяков. Жертвами заболевания стал 2961 человек. За последние сутки подтвердили 17 летальных исходов.

На сегодняшний день в больницах края лечение получает 2391 пациент, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Свободным остается 25,4% коечного фонда от фактически развернутого.